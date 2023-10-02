Kadıköy’de trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde trafiğin güvenliği açısında kurallara uymayan sürücülere cezalar kesildi. 32 motosiklet sürücüsüne toplamda 35 bin 770 lira para cezası kesildi.

Kadıköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri tarafından kurallara uymayan motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından kurallara uyulması açısından kontroller yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 32 motosiklet sürücüsüne toplamda 35 bin 770 lira ceza kesildi. 3 motosiklet ise ehliyet yetersizliğinden bağlandı. Ekipler motosiklet sürücülerine denetim esnasında kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konularında uyarılarda bulundu.