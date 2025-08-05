GÜNLÜK ORTALAMASI 3300 KİŞİ

4 Aralık 2023 tarihinde hizmete açılan Gastro İnegöl’de günlük müşteri ortalaması 3 bin 300’e ulaştı. 2023 Aralık ayında 19 bin 800 müşteri sayısına ulaşılan Gastro İnegöl’de, 2024 yılı daha hareketli geçti. Kozmopolittik yapısıyla adeta küçük Türkiye hüviyetinde olan İnegöl’de yöresel anlamda ünlenen ve bilinen yemek türleri ev yemekleri konseptinde Gastro İnegöl’de satışa sunuluyor.

2024 YILINDA 1 MİLYONU AŞTI

5 yıldızlı işletme mantığıyla hizmet veren Gastro İnegöl’de 2024 yılında toplam 1 milyon 29 bin 600 müşteri yemek yedi.

2025 YILINDA YENİ REKOR BEKLENİYOR

Fiyat anlamında piyasa şartlarının çok fazla altında satışa sunulması ve sağlıklı yağlarla yemeklerin yapılması nedeniyle kısa sürede ilçe halkının en çok rağbet gösterdiği işletme olan Gastro İnegöl, 2025 yılının ilk 7 ayında da rekor müşteri sayısına ulaştı. 2025 yılının 1 Ocak- 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ki müşteri sayısı ise 594 bin oldu.

Böylece 20 ayda Gastro İnegöl’e gelen müşteri sayısı ise 1 milyon 643 bin kişiye ulaştı.

GASTRO KAFEDE ÇOK SEVİLDİ

Benzer rakamlar özellikle gençlerin çok sevdiği Gastro Kafe içinde geçerli. 10 Nisan 2024 tarihinde açılan Gastro kafeye gelen müşteri sayısının günlük ortalaması 2 bin 830 kişi olarak hesaplandı.

10 Nisan 2024 ile 31 Temmuz 2025 yılı arasındaki 470 günde 444 bin 555 adisyon açıldı. Çay, soğuk ve sıcak kahve çeşitleri, meşrubat, kek ve pasta gibi ürünlerin satışının yapıldığı ve piyasa fiyatlarının neredeyse 3’de 1 fiyatına satılan Gastro Kafeye 470 günün sonunda gelen kişi sayısı ise 1 milyon 333 bin 674 olarak hesaplandı.