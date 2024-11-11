14-17 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek 13. Ordu Günleri için, Kadıköy Meydanı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tonlarca fındık dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu tarafından 14-17 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile düzenlenecek 13. Ordu Günleri’nin tanıtımı, Kadıköy meydanında bando gösterisi ve horon oyunları eşliğinde yapıldı.

Tonlarca fındık dağıtıldı

Kadıköy iskele meydanında yapılan horon ve bando gösterilerinin ardından çuvallar ile Ordu’dan getirilen tonlarca fındık meydandaki vatandaşlara dağıtıldı.

"Hemşerilerimizi Ordu tanıtım günlerine Yenikapı’ya bekliyoruz"

Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, “Bugün startı Kadıköy İskele Meydanı’nda vermekteyiz. 14-17 Kasım’da inşallah Yenikapı’da Ordu kültürünü görmek ve yaşatmak üzere bütün hemşerilerimizi Ordu tanıtım günlerine, Yenikapı’ya bekliyoruz” dedi.