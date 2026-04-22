Geçtiğimiz günlerde Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Sultan 2'inci Abdülhamid Han hakkında 'Son derece paragöz bir adamdır, servete çok önem verir. Öyle bir lokma, bir hırka yaşayan bir adam değildir' ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelere tepki gösteren Sultan 2'inci Abdülhamid Han'ın dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, konu hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Osmanoğlu, Sultan 2'inci Abdülhamid Han'ın şahsi menfaat peşinde koşmuş bir hükümdar olmadığını dile getirerek, 'Ömrünü devletine, milletine ve ümmete adamış bir cihan padişahıdır' dedi.

'Ömrünü devletine, milletine ve ümmete adamış bir cihan padişahıdır'

Son günlerde ecdadına yersiz ve seviyesiz açıklamalara istinaden basın açıklaması yapma gereği duyduğunu aktaran Osmanoğlu, 'Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik beyefendi tarafından sarf edilen mesnetsiz sözleri hayretle ve esefle takip etmekteyim. Tarihi hakikatlerden uzak ve kulaktan dolma ithamlarla ecdadımıza dil uzatılması, ne ilme sığar ne de vicdana. Hele ki yıllarca eğitim makamında bulunmuş bir isimden böyle sığ değerlendirmeler duymak ayrıca düşündürücüdür. Dedem Sultan Abdülhamid Han, şahsi menfaat peşinde koşmuş bir hükümdar asla ve asla değildir. Ömrünü devletine, milletine ve ümmete adamış bir cihan padişahıdır. Onun şahsi serveti üzerinden yapılan çarpıtmalar gerçeği asla değiştirmez. Çünkü ceddimiz, imkanını milletine sarf etmiş, yoksula el uzatmış, kimsesize kapı açmış, hayır kurumları inşa ettirmiştir. Darülaceze bunun en açık nişanelerinden bir tanesidir. Bunların içerisinde, cami var, havra var, kilise var. İçinde Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkez var, Arap var, Abaza var. Aynı zamanda hastaneler yaptırmış, mektepler yaptırmış, yollar, su tesisleri, demiryolları ve nice eserler; onun bu milletin olan aşkının şahididir. Ceddim yalnız taş bina değil, gelecek inşa etmiştir. Çocukların eğitimi için mektepler açtırmış, maarifi güçlendirmiş, memleketinin dört bir yanından eğitim seferberliği başlatmıştır. Bugün kalkıp ona dil uzatanların, onun kurduğu eğitim mirasının gölgesinde konuşuyor olması ibretliktir' diye konuştu.

'Sultan Abdülhamid Han'a bugün atılan her iftira, tarihin duvarlarına çarpıp geri dönecektir'

Sultan Abdülhamid Han'ın kendisine muhalif olanlara dahi merhamet gösterdiğinin altını çizen Osmanoğlu şunları söyledi:

'Zor durumda kalanlara, şahsi imkanlardan destek olduğu bilinen bir hakikattir. Çünkü o kin değil, vakar sahibiydi. İntikam değil, devlet terbiyesini bilirdi. 1552 eser bırakan bir hükümdara iftira atanlar, önce aynaya dönüp bakmalıdır. Ceddim devletin zor zamanlarında Devlet-i Aliyye'yi 33 yıl ayakta tutmuş, emperyalizme karşı dimdik durmuş, milletini korumuş, ümmetin umudu olmuş. Bugün hala konuşuluyorsa sebebi büyüklüğündendir. Üstat Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi, 'Büyük adam odur ki, tenkitten asla ve asla korkmaz.' Daha evvel de ifade ettim, Türkiye'de, öğretim vardır lakin eğitim eksiktir. Çünkü gerçek eğitim, insanı tarihine düşman etmez, ecdadına kara çaldırmaz, hakikati asla ve asla çarpıtmaz. Hüseyin Çelik'e tavsiyem şudur. Ceddim hakkında konuşmadan evvel, onun bıraktığı eserlere bir baksın. Milletin gönlündeki yerine bir baksın. Dua ile anılan ismine baksın. Dedem Abdülhamid Han'a söz söylemek kolaydır, onun kadar yük taşımak vallahi zordur. Biz ceddimizi ekran tartışmalarından değil, eserlerinden, hizmetlerinden, milletine olan sadakatinden tanıyoruz. Ve biliyoruz ki, Sultan Abdülhamid Han'a bugün atılan her iftira, tarihin duvarlarına çarpıp geri dönecektir. Çünkü Abdülhamid Han, milletin gönlünde taht kurmuş, o tahtı ne cehalet sarsar, ne de iftira sarsar. Yıllarca ecdadımıza, 36 padişahımıza süreklin ihanetler yapılmış, iftiralar atılmış. Ve bu sebepten ötürü ecdadımız bugün halen münazara ediliyorsa demek ki düzgün yoldan gitmişler.'

'Bizim davamız haktır. Ve hak olan davada galibiyet muhakkaktır'

Bu tarz olaylarla sürekli karşı karşıya gelmekten dolayı üzüntü duyduklarını belirten Osmanoğlu, 'Bu sebepten ötürü bizler bugün gerek filmlerde olsun, gerek gazetelerde olsun, gerek köşe yazılarımız olsun, gerek sizlerin vasıtasıyla olsun, ecdadımızı anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki ecdadımızdan, dedelerimizden rahatsız olacaklar. Bir dönüp bakalım, ecdadımıza bugün hakaret edenlere bir bakalım. Onların dedeleri acaba neredeydi, neler yapmış? Bir de dönüp böyle bakın. Maalesef ki, bugün kuyruk acısı olan, Osmanlı'ya saldırıyor. Bugün, Osmanlı'yı sevmek çok kolay. Dille seviyoruz ama gönülde sevemiyoruz. O yüzden, biz diyoruz ki, biz eğer geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Kimse kendisini zorlamasın. Bizim davamız haktır. Ve hak olan davada galibiyet muhakkaktır' ifadelerini kullandı.