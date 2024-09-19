Süper Lig’in en heyecanla beklenen maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi için Kadıköy’de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları açıklandı.BURSA (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü’nün duyurduğu bilet fiyatları, taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Zira en pahalı bilet 23.000 TL olarak belirlenirken, en ucuz bilet ise 1.500 TL’den satışa sunuldu. Ortalama bilet fiyatı ise 5.525 TL olarak dikkat çekti. Bu fiyatlar özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

BİLET FİYATLARI ŞAŞIRTIYOR

Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti, yıllardır futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu sene bilet fiyatlarının yüksekliği birçok futbolseverin yüzünü düşürdü. En pahalı biletin 23.000 TL olması, Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında şaşırtıcı olarak değerlendirildi. Ayrıca, asgari ücretin 17.002,12 TL olduğu bir dönemde en pahalı biletin bu rakamı aşması, pek çok kişi tarafından ‘aşırı lüks’ olarak yorumlandı.

İşte belirlenen bazı bilet fiyatları:

Kuzey Tribünü: 1.500 TLFenerium Üst-Maraton Üst Blokları: 2.600 TL – 3.500 TL arasında değişen fiyatlarFenerium Alt Avis - Maraton Alt Blokları: 4.900 TL – 7.600 TL arasındaVIP Tribünü: 23.000 TLMisafir Tribünü: 1.950 TL

“BİZİ TRİBÜNDEN UZAKLAŞTIRIYORLAR “

Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından birçok taraftar, tepkilerini dile getirdi. Özellikle derbiye gitmek isteyen pek çok vatandaş, fiyatların erişilemez olduğunu vurguladı.

Taraftarlar, asgari ücretle çalışan bir kişinin bir maça gitmesi bu kadar zor olmaması gerektiğini kaydederken, yüksek fiyatların futbolseverleri tribünden uzaklaştırdığının altını çiziyor.