Kadıköy’de Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattı trafo yangını nedeniyle bir süreliğine durdu. Trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İstanbul Kadıköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay seferini yapan Metro İstanbul Moda Yerleşkesi içerisindeki henüz bilinmeyen bir neden ile trafo yandı. Yangını gören işçiler söndürmeye çalıştı. Alevler bir anda büyüyünce itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Seferler durdu

Metro İstanbul Moda Yerleşkesinde çıkan trafo yangını nedeniyle Kadıköy - Moda seferleri bir süreliğine durdu. Metro İstanbul ’X’ hesabından yaptığı açıklamada, "T3 Kadıköy -Metro tramvay hattımızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz yapılmamaktadır. Ekiplerin olaya müdahalesi devam etmektedir" denildi.