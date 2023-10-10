Kadıköy’de dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira ceza uygulandı. Denetim sırasında diğer trafik kurallarına uymayan sürücülere ise toplam bin 823 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira para cezası uygulandı. Öte yandan denetim sırasında diğer trafik levhalarının ihlali, seyir halinde cep telefonu ile konuşan ve araç sigortası olmayan sürücülere de toplam bin 823 lira ceza kesildi. Yaya geçidi ve denetim sırasında diğer trafik kurallarına uymayan 5 sürücüye toplam 7 bin 760 lira cezai işlem uygulandı. Yaya geçidinde yol vermeyen ve ceza kesilen sürücüler dron ile görüntülendi.

“Ben yayayı görmedim”

Denetim esnasında ceza yiyen sürücü Hasan Hüseyin Güneş, “Ben de bilmiyorum, yaya geçidinde yol vermemişim. Ben yayayı görmedim. Dronlar iyi de ben de görebiliyorum yolcuyu. Görmem lazım. Hangi yaya geçidi onu da bilmiyorum” dedi.