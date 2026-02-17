Osmangazi’nin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanım ömrünü tamamlamış yolları sıcak asfaltla yenileyerek ulaşım kalitesini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Çekirge Mahallesi Süleyman Sokak’ta uzun yıllardır kullanılan ve zamanla deforme olarak sürücülere zor anlar yaşatan asfalt, baştan sona yenilendi.



Çalışmaların ilk aşamasında, bozulan ve yorgun hale gelen asfalt freze makinesiyle kazındı. Ardından kazınan asfaltın yerine 220 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde, 210 ton asfalt dökülerek yolların yenilenmesi sağlandı. Yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte araç sürücülerinin yanı sıra mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.



"Eskiyen ve yıpranan yollarımız yenileniyor"

Osmangazi Belediyesi’nin yaptıkları başvuruya anında cevap verdiğini söyleyen Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Yolumuzun asfaltı yaklaşık 25 yıllıktı. Zamanla yıpranmış, bozulmuş ve ciddi sorunlar oluşturur hale gelmişti. Osmangazi Belediyesi’ne yolun yenilenmesi için dilekçe verdik. Talebimiz kısa sürede karşılık buldu ve yolumuz yenilendi. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen tüm ekibe mahallem adına teşekkür ediyorum."