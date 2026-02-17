İlk etapta Vivolance'nin ortaya çıkış hikâyesi, hedefleri ve sağlıklı yaşam vizyonu paylaşıldı, öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdi. Birinci oturumda Psikolog Alev Topçu stres yönetimi, motivasyon ve zihinsel dayanıklılıkla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Diyetisyen Melisa Şentürk'ün sunumuyla ikinci oturum gerçekleşti. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sürdürülebilir yaşamın temeli olduğu vurgulandı. 'Sağlıklı Atıştırmalık Yapma' atölyesi ile workshop sona erdi. Katılımcıların etkinliği çok verimli ve etkileyici bulduğu görüldü.

Kaynak: İHA