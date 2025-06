Genç kadın girişimci Balca Alper Picht'in kurucusu olduğu "House of Hunny" markası, 2025 Londra Uluslararası Bal Yarışması'nda iki kategoride altın madalya kazandı.

Derbent köyünde tamamen doğayla uyum içinde, sınırlı miktarda üretilen bal; hem içeriği hem de sunumuyla dikkat çekti. House of Hunny markası, geleneksel arıcılığı modern estetikle buluşturarak, Anadolu'nun zengin bal üretim kültürünü dünyaya taşıyor. Picht'in ailesine ait çiftlikte ürettiği 2024 yılı meşe balı, yarışmada hem Tat ve Kalite hem de Tasarım ve Ambalaj dallarında en yüksek dereceye layık görüldü.

Uluslararası jüriyi etkilemeyi başaran House of Hunny, yalnızca bir gıda markası değil; aynı zamanda doğaya saygılı üretimin, kadın emeğinin ve sürdürülebilirliğin sembolü olarak öne çıkıyor. Altın madalyalı balın arkasındaki isim Balca Alper Picht, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarı yalnızca benim değil, toprağın, arıların ve bu topraklarda üreten kadınların başarısıdır. Derbent'ten Londra'ya uzanan bu yolculukta, doğallığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı

