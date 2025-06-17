Bu kapsamda, başta Kapıkule olmak üzere İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında, yolcu geçişlerini hızlandırmak ve vatandaşların işlemlerini daha konforlu şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir hazırlık yapıldı. Diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli ilgili sınır kapılarına takviye edildi. Aynı şekilde pasaport işlemlerini yürüten emniyet personeli sayısı da artırılarak tüm peronlarda tam kapasiteyle çalışma başlatıldı.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nde altyapı iyileştirmeleri de yapıldı. Yolcu giriş peron sayısı 12’den 24’e çıkarılarak, pasaport ve gümrük işlemlerinin daha hızlı şekilde yapılması için düzenlemeler tamamlandı. Tüm peronlar gerekli personel desteğiyle aktif hale getirildi.

Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için Gümrük ve Emniyet personeline vardiya süresince kumanya temin edilerek 24 saat esasına göre çalışma düzeni kuruldu. Böylece iş akışının aksamadan sürdürülebilmesi sağlandı.

Ayrıca, vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunlukları önceden takip edebilmesi için 15 Haziran-15 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm sınır kapılarındaki anlık yoğunluk bilgileri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden canlı kamera görüntüleriyle erişime açıldı.

Vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için finansal hizmetlerde de düzenlemeye gidildi. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda PTT ve Ziraat Bankası’na ait mobil hizmet araçları konumlandırıldı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave saymanlık vezneleri açılarak ödeme işlemleri için vatandaşlara kolaylık sağlandı.