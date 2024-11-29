Dijitalleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktası olduğu inancıyla 2007 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle ‘Kadın için Teknoloji’ projesini yürüten Teknosa, yeni bir adım atarak, ‘İlham Veren Buluşmalar’ı başlattı. Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Ben Nasıl Başardım’ panelinin ilk konuğu BigChefs kurucusu Gamze Cizreli oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 17 yıldır sürdürdüğü Kadın için Teknoloji projesinde yeni bir adım attı. Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark oluşturan kadınları bir araya getirdiği ‘İlham Veren Buluşmalar’ı başlattı. Etkinliğin ilki, İstanbul’daki Facebook İstasyon Habitat Hub’ta yoğun bir katılımla gerçekleşti.

“17 yılda 32 binden fazla kadının hayatına dokunduk”

Açılışta konuşan Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, Habitat Derneği ile birlikte Türkiye’nin en uzun soluklu teknoloji projesini yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu proje için 17 yıl önce yola çıktığımızda temel motivasyonumuz, ‘daha eşit ve güçlü bir geleceği toplumsal cinsiyet eşitliği ile kurabiliriz’ inancıydı. Biz kadınlar ülke nüfusunun yarısını oluşturuyoruz. Kalkınmamız, başarmamız ancak bizlerin hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkün. Teknosa olarak ‘Teknoloji erkek işidir’ algısını yıkmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar Türkiye’nin dört bir köşesinden 32 binden fazla kadının hayatına dokunduk. Eğitimlerimize katılan kadınlar teknolojiyi kullanarak her türlü bilgiye daha kolay erişiyor, sosyal çevrelerini genişletiyor. İşlerinde ve e-hizmet işlemlerinde teknolojiyi aktif olarak kullanmaya başlıyor. Sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtmaya, satmaya başlıyor. Proje sayesinde kurulan ilişkiler sadece eğitimle sınırlı kalmıyor, zaman içinde başka iyiliklere de dönüşüyor. Projemizin kadınların dijital dünyaya adaptasyonunda önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyorum. Proje kapsamında bugün ilkini düzenlediğimiz ‘İlham Veren Buluşmalar’ etkinliğimizi 4 ayda bir farklı şehirlerde hayata geçirerek, büyütmeyi hedefliyoruz. Biz projemizde ilhamımızı hep kadınlardan aldık, almaya da devam ediyoruz. Kadının yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki o görünmez engelleri aşmak için güçlerimizi birleştirelim.”

“Kadınlar teknoloji ile güçleniyor; sosyal hayat ve iş yaşamında dönüşümün öncüsü oluyorlar”

Açılışta konuşan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Kadın için Teknoloji projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığı ile gerçekleştirdiğimiz Kadın için Teknoloji projesi ile 17 yılda 32 binden den fazla kadına ulaşmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Kadın için Teknoloji Projesi kadınların teknoloji kullanımıyla hem bireysel hayatlarında hem de iş yaşamlarında dönüşüm yaşamalarını hedefliyor. Kadınların dijital becerilerini geliştirmelerini, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz. Kadın için Teknoloji projesinin bir alt çerçevesi olarak hayata geçirdiğimiz ‘İlham Veren Buluşmalar’ etkinlikleri, başarılı kadın girişimcileri katılımcılarla bir araya getirerek onlara umut dolu bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Bu projede Teknosa ile 17 yıldır ortaklık yapıyoruz ve daha uzun yıllar kadınların teknoloji yetkinliklerini geliştirmek için ortaklığımızı büyüterek çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz.”

Fark oluşturan kadınlar anlattı

Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Ben Nasıl Başardım’ panelinin konuğu BigChefs kurucusu Gamze Cizreli oldu. Cizreli, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin’in sorularıyla iş hayatında bir kadın olarak önüne çıkan engelleri nasıl aştığını anlattı. ‘İlham Veren Kadınlar Paneli’nde ise Habitat Derneği’nden Elif Yıldırım Başer’in moderatörlüğünde, Otama Kırkpınar kurucusu Merve Özkorkmaz, Hipokid kurucusu Evren Büyük Kepkep ve Development Minds kurucusu Doç. Dr. Gülgönül Bozoğlu Batı, hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Teknosa, ‘İlham Veren Buluşmalar’ etkinliği katılımcıları için Aydın Nazilli ağaçlandırma sahasına fidan bağışı yaptı.