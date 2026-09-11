Şirket ile yöneticilerinin konkordato taleplerinden vazgeçmesi üzerine mahkeme, başvuruların reddine karar verdi.

58 yıllık geçmişe sahip Aroma Bursa Meyve Suları hakkında uygulanan bir yıllık kesin konkordato mühleti geçtiğimiz mart ayında tamamlanmıştı. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada şirket ve yöneticilerine ilişkin yeni karar açıklandı.

Mahkeme; Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk ile Aroma Bursa Meyve Suları’nın konkordato taleplerinden feragat etmesi nedeniyle başvuruları ayrı ayrı reddetti.

Kararla beraber konkordato kapsamında geçerli olan kesin mühletin doğurduğu hukuki sonuçlar da ortadan kalktı. Mahkeme, daha önce alınan tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevlerinin sona erdirilmesine de hükmetti.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte şirket ve yöneticilerinden alacağı bulunan kişiler açısından icra takibi yolu yeniden açıldı. Alacaklılar yeni takip başlatabilecek, konkordato nedeniyle durdurulan mevcut takipler ise kaldığı yerden sürdürülebilecek.