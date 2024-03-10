Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kadın kooperatiflerine desteklerini göstermeye devam ediyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Gıda Sanayi Müdürü Yılmaz Akın ile birlikte ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Tek Çatı Altında Toplanması Projesi’ çerçevesinde, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve Kooperatifi, S.S. Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Nefsi Göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Namlı Lezzetler’e ziyaretlerde bulundu. Üretim yerleri, üretim, satış ve sunum hakkında bilgi edinilerek değerlendirmelerde bulunuldu.