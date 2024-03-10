Bursa İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Mahmut Esat Bey Caddesi üzerindeki üniversite kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olaya ilişkin alınan bilgilere göre, Süleyman İres'in kullandığı 34 EE 1383 plakalı otomobil ile 16 KJN 14 plakalı motosikleti kullanan 17 yaşındaki Metin İ., üniversite kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, sağ el parmağını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci hemen İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırarak tedaviye başladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yapılan ilk tedavi sonrasında motosiklet sürücüsü, Bursa'ya sevki için hazırlandı.