Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, mahallesinde hayalinin kurduğu kütüphane ve mini etüt merkezini hayata geçirdi.

Sahil mahallesini sakinlerinin faydalanacağı ve içinde birçok konuda kitap, dergi ve dokümanın olduğu kütüphane Muhtarı Ebru Filiz’in gayretleri ve bağışçıların destekleri ile oluşturuldu. Muhtarlık bünyesinde kurulan kütüphane ve mini etüt merkezinin açılış kurdelesini Çiftlikköy Kaymakam Ömer Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Sevda Veli, İlçe Milli Eğitim Müdür Muhammed Beşir ve Muhtar Ebru Filiz birlikte kesti.