Kadın dış üreme organlarını; vulva, büyük dudaklar, küçük dudaklar, klitoris, ürethral orifis, vajina, kızlık zarı, perine ve anüs olarak sıralayabiliriz. Kadın iç üreme organlarını ise; rahim, serviks, fallop tüpleri ve yumurtalık şeklinde sıralamak mümkündür. Vulva; kadınların dış üreme organlarının tamamının ismidir. Vulvanın üzeri kıllı ve yağ dokusu ile kaplıdır. büyük dudaklar; vajinanın üzerinde olan ve uzunlamasına sağ ve sol tarafta olmak üzere iki adettir. Kalça kısmına kadar uzandığı bilinse de anüse kadar uzanır ve orda biter. Dış yüzeyi kıllı iç yüzeyinde ise kıl bulunmaz. Küçük dudaklar ise; oldukça bol sinir ve kan damarı bulundurur. Vajina girişini çevreleyen iki adet küçük doku parçacıklarıdır. Klitoris; erkekteki penisi karşılayan kızlık zarının olduğu yerdir.

Ürethal orifis; üretranın en son noktasıdır. İdrarın çıkış yeridir. Vajina; üreme siztemlerinin dış ve iç kısımlarını birbirine bağlayan tüp şekline benzeyen dokudur. Esnek bir yapısı vardır ve yaklaşık 9 cm boyu vardır. Kızlık zarı; kız olan her kadında bulunan bir yapıdır. Bir kere bozulduğu zaman hiç bir şekilde tekrar yerine gelmez. İnce bir yapısı vardır ve ortası deliktir. Görevi içerden ya da dışarıdan gelebilecek mikroorganizmalardan vücudu korumaktır. Daha önce başka biriyle beraber olup olmadığını bir kadının bu zar sayesinde anlayabilirsiniz. Evliliklerde bu zar oldukça önemlidir. Şimdilerde piyasada sahte kızlık zarı adında satılan ürünler hiç bir şekilde doğuştan gelen zarın yerini tutmaz sadece içerisindeki yapay kan ilişki sırasında patlar ve birlikte olduğunuz kişi sizi kız sanır.

Rahim; iç tarafı endometrium dış tarafı düz kas hücrelerinden oluşan ve gebeliği doğum esnasına kadar taşıyan zar tabakası ile çevrelenmiş şekli armuda benzeyen bir organdır. Serviks; rahimin dış dünya ile bağlantısını sağlayan en uçtaki kısımdır. Fallop tüpleri; rahim ve yumurtalıklar arasında uzanan , yumurta ile sperm arasında geçişi sağlayan 10 cm.lik bir çiftten oluşan kanaldır. Yumurtalık; sedef renginde ve sert yapıda bir organdır. 3,5 veya 2,5 santimdir. Görevi kadınlık hormonlarını üretmek ve yumurta hücrelerini geliştirmektir.