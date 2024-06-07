Günümüzde hemen hemen herkesin evinde bulunan elektronik eşyaların ömürleri tükendikten sonra hemen çöpe atıyoruz. Ancak bilinmey şey ise elektronik eşyaların içinde bulunan öyle bir parça var ki onun gramı tam 1650 TL ediyor.

Özellikle hurdacılar tarafından toplanan ve parçaları ayrı ayrı satılarak yüksek gelir sağlayan ana kartların içinde bulunan altını evde çıkarmak ise mümkün değil. Ancak, her şehirde bulunan anakart geri geri dönüşüm firmalarına ulaştırarak çıkartılabilir.