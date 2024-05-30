Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz’da bulunan Sosyal Yardımlaşma Merkezinde “Kadın Emeği” adlı yılsonu sergisinin açılışı gerçekleşti.

Açılışa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Başsavcı Burak Özcoşar, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kadın kursiyerlerin Ekim ayından beri hazırlanarak ortaya çıkardığı, el emeği eserlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı yılsonu sergisi açılışı kursiyer ve ilgililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Açılış sonrası Vali Ekici beraberindeki heyet ile sergiyi gezdi, kursiyer ve eğiticiler ile sohbet ederek bilgi aldı.

Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezi Koordinatörü Hilal Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, “Kursiyerlerimiz Ekim ayından beri el emeği göz nuru eserlerini ortaya çıkarmak için çok hevesli ve istikrarlı şekilde çalıştılar. Burada hem öğreniyor hem üretiyor hem de bunu kazanca çevirebiliyorlar. Bizlerin de amacı bu birlik ve beraberlik ortamında daha fazla kadınımıza meslek edindirmek, ustalaşarak altın bileziklerini kollarına takmalarını sağlamak. Bugün uzun uğraşlar sonucu sevgi ve emek ile tamamlanan eserlerin sergisi için bir aradayız. Pek çok alanda eserler mevcut” dedi.