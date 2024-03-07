Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, 5 gün boyunca kadınlara ücretsiz balık ekmek ve balık dürüm ikramı başladı.

İçerisinde yüzlerce çeşit mumyalanmış balık türü ile ücretsiz hizmet veren Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Balcı, kadınlar gününe özel olarak 11 Mart’a kadar müzeyi ziyarete gelen tüm kadınlara ücretsiz balık ekmek ve balık dürüm yapacağını açıkladı. Yapılan program kapsamında ise müzeyi ziyarete gelen yaklaşık 150 kadına, palamut ikram edildi.

Kadınlar Günü’ne özel olarak 5 gün boyunca yapılacak ikramlarla ilgili konuşan Kenan Balcı, “ Kadınlarımız başımızın tacı. Balıkçı Kenan olarak, kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Edirne’den Kars’a bize ulaşan herkese ücretsiz efendim” dedi.

Kadınlar gününe özel olarak yapılan ikramlarda yer alan bir vatandaş, “ Kadınlar için güzel olmuş. Kadınlara ilgi, şefkat gerekli zaten. Böyle olması çok iyi oldu. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.