Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Kadın Hakları Günü’nde yaptığı konuşmasında kadın emeğine çok önem verdiğini ifade ederken “Kadınların üretim yaptığı Cumhuriyet Köyü felsefesinde bir çalışmamız var” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Sesini Duyan Kadınlar Karma Sergisinin” açılışına katıldı. Balıkesir Kent Konseyi Fuaye alanında düzenlenen açılışa Başkan Akın’ın yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, sergide eseri bulunan sanatçılar ve davetliler katıldı. 5 Aralık 1934 yılında kadınlara, Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinden dolayı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür eden Akın, Atatürk’ün tüm dünyaya örnek olan bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi. Akın, ayrımcılığı ortadan kaldıran büyük bir liderin evlatları, askerleri ve çocukları olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Balıkesir’de bin 133 mahallenin sadece 67’’sinin muhtarının kadın olduğunu belirten Akın, bu sayının artması gerektiğini ifade ederken kadınlara imkan sağlanarak onların her alanda sayılarının artması gerektiğini söyledi.

Kadınların üreteceği Cumhuriyet Köyü modeli

Kadınları her anlamda güçlendirmek için ilçe belediye başkanlarıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akın, kadınların el emeklerini kazanca çevirmek hem de imkânlarını arttırmak için BALMEK kurslarını merkezden kırsal bölgelere yayacaklarını söyledi. Kadın emeğine çok önem verdiğini dile getiren Akın, “BALMEK için yeni alanlarımızı bitirmek üzereyiz. Bir tanesinin inşaatı devam ediyor. Rol model olacak. İlçe belediyelerimizden de yerleri istedik. Buralar da Kadın Eğitim Merkezleri açacağız. Kadınların ürettiği Cumhuriyet Köyü felsefesinde bir çalışmamız var. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu anlamda en büyük destekçilerimiz de kadınlar” şeklinde konuştu.

“Kadın istihdamı artırılmalı”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcılarının yarısının kadın olduğuna değinen Akın, “Ne yazık ki gelinen şu noktada kadınların istihdamı konusunda başarılı değiliz. Sadece biz de değil. Milletvekilliğinde de muhtarlıkta da böyle. 1133 mahallemizin sadece 67’sinin muhtarı kadın. Bu rakamın artması için kadınların iş hayatında, siyasette, ticarette, sanatta kısacası hayatın her alanında sayılarının artması gerekiyor. Biz, artması için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda da Kent Konseylerimize büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Kent Konseyi ve ilçelerde bulunan tüm Kent Konseylerimize teşekkür ederim. Yeni fikirler ve projeler olursa biz açığız” ifadelerini kullandı.