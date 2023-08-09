Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı rafting şampiyonasına hazırlanan Çatak Kadın Rafting takımını ziyaret ederek başarı diledi.VAN (İGFA) - Kadınlara destek olmak adına bir çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çatak ilçesinde bulunan kadın rafting ve futbol takımlarına destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye’nin en önemli rafting noktalarından biri olan Çatak Çayında antrenman yapan kadınları ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek kadınlara rafting şampiyonasında başarılar dileyerek sonuna kadar takımlarının destekçisi olduklarını söyledi. Kadınların her alanda güçlü olduğunu görmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu da ifade eden Biçek “ Kadın ve Aile hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi bugünde kadınlarımızın yanındayız ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya destek vermeye devam edeceğiz. Kadın rafting takımına da şampiyonada başarılar diliyorum” dedi.

Kadın rafting takımıyla da Çatak çayında rafting heyecanı yaşayan Biçek daha sonra, ilçede yeni kurulan kadın futbol takımını ziyaret edip futbolcularla bir araya gelip antrenmanlarını izledi.