İzmit’te her hafta düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde önce ısınma hareketleri yapan katılımcılar, ardından yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de artırarak, vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi sağlanıyor. Her hafta hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanı bulan kadınlar, İzmit Belediyesine teşekkür etti.