Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları oynanan beş karşılaşma ile sona ererken, Armada PraxisYalıkavak haftayı 9 puan ile lider olarak tamamladı.
Kadınlar Süper Ligi 6. hafta maçları ise 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar Süper Ligi 5. Hafta sonuçları:
- Adasokağı 40-38 İzmir BBSK
- Görele Bld. 37-29 Yenimahalle Bld.
- OrtahisarBld. 32-27 Kırşehir Bld.
- Anadolu Üni 34-43 Üsküdar Bld.
- Bursa BBSK 28-28 Armada PraxisYalıkavak
Kadınlar Süper Ligi 6. Hafta programı:
19.10.2024 / 14:00 / THF TV Youtube
Kırşehir Bld. - Anadolu Üni
19.10.2024 / 18:00 / TRT Spor Yıldız
Yenimahalle Bld. -Adasokağı
20.10.2024 / 15:00 / THF TV Youtube
Armada PraxisYalıkavak - Görele Bld.
20.10.2024 / 16:00 / THF TV Youtube
Üsküdar Bld. - Bursa BBSK
22.10.2024 / 15:00 / THF TV Youtube
İzmir BBSK -OrtahisarBld.