Başiskele Belediyesi tarafından gençlere ve kadınlara özel olarak ayrı ayrı düzenlenen filografi kursu sonrası kursiyerlerin yaptığı eserler sergiye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Elçisi Filografi Sanatçısı Elif Sonugelen tarafından verilen eğitimler neticesinde kursiyerlerin yaptığı filografi eserleri, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Elif Sonugelen’in rehberliğinde yaklaşık 3 aydır eğitim alan kursiyerlerin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, 25 Haziran Salı günü ziyarete açıldı. Filografi sanatı ile hazırlanan 44 eserden oluşan ve ziyaretçilerin büyük beğenisini toplayan sergi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.