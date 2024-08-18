Kick Boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, Ataşehir’de hizmete giren spor salonunda Türkiye’yi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, İstanbul Ataşehir’de kendi adını taşıyan spor salonunu açtı. Gerçekleşen açılışa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, çok sayıda sporcu, antrenör ve davetliler katıldı. Programda ilk olarak kurdele kesilerek, spor salonu hizmete açıldı. Etkinlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kick Boks Federasyonu Salim Kayıcı, çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Kayıcı, “Terminatör Kadir Yıldırım Spor Salonu’nun açılması benim için çok önemli. Kadir kardeşimiz geçen yılda dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonuna böyle bir spor salonu yakışır. İnşallah kendisi sporculuğu bıraktığı taktirde kendisini milli takım antrenörü olarak değerlendireceğiz. Böyle kulüplere çok ihtiyacımız var; hem böyle kulüplere hem böyle kaliteli hocalara. İnşallah burada çok daha başarılı sporcular yetiştireceğine inanıyorum. Çünkü kendisi başarılı ve başarılı sporcularda yetiştirecektir. Ben şöyle etrafıma baktığımda mutlu oluyorum. Gerekli malzemelerin hepsi var. Böyle salonlar ve böyle hocalardan emin olun şampiyon sporcular çıkacaktır. Kick Boks Federasyonu, aktif sporcu lisansı olarak 65 federasyonun içinde 4. sırada yer alıyor. Bu tür başarılar Kadir Yıldırım gibi sporcuların katıldıkları her turnuvada başarı elde etmeleridir. Bizim Türkiye ve dünyadaki popülerliğimizi arttırıyor. İnşallah buradan çok daha başarılı sporcular çıkacaktır. Ben buradan milli takımımıza şimdiden başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kadir Yıldırım: “Ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek için buradayız”

Spor salonu için çok önemli emekler harcadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Kadir Yıldırım, “Yaklaşık 2, 2,5 aylık sürecin içerisinde burayı tamamladım. Aynı süre içerisinde Bosna Hersek’te de bir maçım oldu. Katıldığım 8’li turnuvada pes peşe 2 maç kazandım. Ben kick boksun üst derecesi olan en fazla Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcuyum. Şimdi böylesine naçizane bir kulüpte yine başarılar kazanacak ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek için buradayız. Şuan 2 sporcum, Macaristan’da yapılacak dünya şampiyonasında yarışacaklar. Böyle sporcular yetiştirmeye devam etmek için burayı açtım. Burayı açarken, kızım Almina ve eşim Duygu’nun çok büyük destekleri oldu. Birçok yapılacak işte ellerini taşın altına koydular” şeklinde konuştu.

“Sporcu kariyerimin ardından milli takım antrenörlüğü yapmak isterim”

Aktif sporcu kariyerinin ardından milli takımda antrenörlük yapmayı düşüneceğini aktaran Yıldırım, “Aslında bu sene Yunanistan yapılacak Avrupa şampiyonasında yarışmayacak olsaydım, 2 sporcum antrenörü olarak federasyon başkanımız beni yazacaktı. Prosedür olarak hem dövüşüp, hem antrenörlük yapmak haykırı olduğu için böyle bir şey mümkün olmadı. Tabii seneye tekrar milli takımda yarışmazsam milli antrenör olarak yarışmalara katılacağız” diye yanıtladı.