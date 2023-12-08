İnegöl Kafkas Kültür ve Folklor Derneğinin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Mehmet Nuri Tayyar seçildi.



Dernek Lokalinde yapılan ve İlçe protokolü ile dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantısında Divan Başkanlığını MARGÜFED Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, divan üyelikleri ise Kafkasspor Başkanı Celal Ter ile Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk yaptı. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunup ayrı ayrı ibra edilmesinin ardına yapılan seçimde Başkanlığa Mehmet Nuri Tayyar seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine ise şu isimler seçildi;

1- Mehmet Nuri Tayyar

2- Casim Yıldız

3- Nedim Sevim

4- Ahmet Şen

5-Nevzat Bali

6- Hasan Baştürk

7- Adnan Taşdemir

8- Hüseyin Ordu

9- Sabit Bayraktar

10- Ahmet Nuri Baştürk

11- Eren Şentürk

12- Murat Yıldırım

13- Mehmet Yaprak

14- Ali Türkyılmaz

15-Mehmet Şen

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Mehmet Nuri Tayyar, "Bugüne kadar başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış, halk danslarında faaliyet göstermiş vefat edenleri rahmet ve minnetle anıyor, sağ olanlara da uzun ömürler, sağlıklı bir hayat diliyorum. Sağlıklı bir hayat diliyorum. 5 ay önce yaptığımız genel kurulda yönetim kuruluna seçildik. Çok değerli arkadaşlarımla birlikte bir süre geçirdik. Bu zaman zarfında onların destekleriyle çalışmalarıyla belli bir seviyeye geldik. İnşallah bundan sonra da yeni ekiple derneğimizin amacına uygun, faaliyetlerine uygun faaliyetler yapacağımıza söz veriyorum. Bizim kırmızı çizgimizi ifade etmek istiyorum sayın üyelerimiz. Biz Türkiye’de yaşayan Gürcüler olarak ülkemizin yapısına, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve bayrağına herkesten daha çok sahip çıkacağımıza ve bu ülke için çalışacağımıza geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğimize ve gelecek nesile de bunu aktaracağımıza söz veriyorum ve herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.