Kafkas Folklor ve Kültür Derneği olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Mehmet Nuri Tayyar seçildi.

Dernek lokalinde düzenlenen genel kurul toplantısı divan heyetinin seçimiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Mehmet Nuri Tayyar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Hasan Baştürk, Nedim Sevim, Uğurcan Adıyaman, Remzi Yıldırım, Recep Özdemir, Osman Orhan, Recai Portakal, Ersin Aykul, Mustafa Şiren, Nevzat Bali, Yusuf Kandır, Nurullah Ordu, Kadir Kandemir, Yakup Can, denetime kurulu üyeliklerine Gürcan Hayrioğlu, Eren Şentürk ve Erhan Bali seçildi.E

Eski Başkan Mennan Portokal, başkanlığı süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, yeni seçilen Başkan Mehmet Nuri Tayyar, Gürcistan ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştirmek için gayretle çalışacaklarını ifade etti.

Kongre sonunda eski Başkan Mennan Portokal'a, Dans eğitmeni Enes Korkmaz'a dansçılar tarafından teşekkür plaketi verildi.