Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Kafkasspor Atatürk Anıtının önünde düzenlenen etkinlikte depremzedeler için yardım toplandı. Etkinlikte açıklama yapan İnegöl kafkas folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal”Biz İnegöl'de Kafkas folklör ve Kültür Derneği, Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Kafkasspor başkanlarımızla, yöneticilerimizle beraber yaşadığımız deprem felaketinden sonra ilçemizde festivaller askıya alındı. Bizim takriben 180 tane folklor kültür derneğinde eğitim gören çocuklarımızvar. Hem onların motivasyonu bozulmasın hem de bu durumun içerisine maneviyat katalımdedk. Buraya bir kasa koyduk, toplanan paralar deprem bölgesine gidecek. Biz Osman başkanıma teslim edeceğiz. O da gerekli mercilere iletecek.”Dedi.

HALKIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Ptogramlarda halkın desteğinin önem arz ettiğini belirten Portakal”

Bundan sonra da programları geleneksel bir hale getirmeye çalışacağız cumartesi günleri özellikle akşama doğru, arefe günlerinde Uzun sokakta, bizim çarşı merkezlerinde akşama doğru programlarımız olacak. Orada da İnegöl halkından bu yardımlara destek bekliyoruz.” Dedi.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Programa katılarak etkinliği destekleyen Kaymakam Eren Arslan”

Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımızın bir nebze yaralarını sarabilmek için Kafkas Kültür Derneği Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Kafkasspor ortaklaşa burada mini bir etkinlik düzenlediler. Burada toplanan paralar deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Ben duyarlılık gösteren değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Devletimiz milletimiz el ele deprem bölgesindeki acıları dindirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.