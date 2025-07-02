Kulüp tesislerinde yapılan iç transfer görüşmelerinde Furkan Bacaklı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kamacı, gelecek vaat eden oyuncularıyla yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kamacı yaptığı açıklamada, "İnegöl Kafkas Gençlik Spor Kulübümüzün alt yapısında yetişerek A Takıma yükselme başarısı gösteren 19 yaşında ki stoper Furkan Bacaklı ile 2+1 yıllık profesyonel anlaşma yapılmıştır.

Geçtiğimiz yıl lig maçlarında süre almaya başlayan genç yeteneğin İnegöl Kafkas Gençlik Spor Kulübü ile yeni başarılara imza atacağını umar, transferin her iki tarafada hayırlı olmasını umarız" diye konuştu.