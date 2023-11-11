TFF 3. Lig 1. Gruptaki temsilcimiz İnegöl Kafkasspor, deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor FK'ya 3-1 yenildi.

Yeni Ordu Stadyumunda oynanan 52 Orduspor FK, Kafkasspor mücadelesini hakem Tolga Tuna yönetti. Tuna'nın yardımcılığını Hasan Genç ve Furkan Ata yaparken maçın dördüncü hakemi Furkan Işık oldu.

Maçın ilk yarısında 25’nci dakikada Semih Akyıldız’ın golüyle önce geçen Kafkasspor, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarının 53’ncü dakikasında Orduspor, Ahmet Baha Bilgin’in attığı golle beraberliği yakaladı. 1-1

Ev sahibi ekip Yusuf Mert Tunç’un 55’nci dakikada attığı gol ile üstünlüğü sağladı. 2-1

60’ıncı dakikada ev sahibi ekip İrfan Başaran’ın kullandığı penaltı ile skoru 3-1’e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Ahmet Baha Bilgin, Enes Yetim, Hüseyin Güngör, Yalçın Eycan Kaya, Nazmi Candoğan, Muhammed Rıdvan Özdemir, Yusuf Mert Tunç, Nevzat Bilen, İrfan Başaran, Kadir Ari.

İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş.

HABER MERKEZİ