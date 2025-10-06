Ziya Serkan Doğan Kimdir ?

Ziya Serkan Doğan, sahne sanatlarına tutkuyla bağlı, dansı bir yaşam biçimi haline getirmiş çok yönlü bir sanatçıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu olan Doğan, kariyerine cimnastikle başlayıp kısa sürede halk dansları, modern dans ve tiyatronun güçlü birleşiminde kendine yer buldu.

Profesyonel dans hayatına Şaman Dans Tiyatrosu’nda adım atan Doğan, ardından Night of the Sultans ve Flamenko Alaturka projelerinde hem dansçı hem de koreograf olarak sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok büyük gösteride yer alarak Kafkasya’dan Akdeniz’e uzanan kültürel birikimi sahneye taşıdı.

Uzun yıllar İstanbul Kafkas Dans Topluluğu – Kafkas Kartalları’nda koreograf, repetitör ve dansçı olarak görev alan Ziya Serkan, Kafkas danslarının zarafetini ve disiplinini modern bir sahne anlayışıyla harmanladı. Ardından Sakarya Kartvel Gürcü Laz Derneği bünyesinde eğitmenlik yaparak genç kuşaklara kültürel mirası aktarmayı sürdürdü.

Bugün, İnegöl Kafkas Kültür Derneği çatısı altında edindiği tüm deneyimi paylaşarak, Kafkas danslarının enerjisini ve ruhunu yeni nesillere aktaracak.

Folklor çalışmaları cuma cumartesi ve pazar günleri dernek çalışma salonunda devam edecektir.