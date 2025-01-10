Transferleri çok büyük titizlikle yaptıklarını belirten Kardal, “2. etap olarak planladığımız devre arası kamp döneminde, çalışmalarımızı kendi tesislerimizde tamamladık. Bu süreçte takımımızdan ayrılanlar oldu onlara bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz. Bizde eksik gördüğümüz pozisyonlara çok titiz davranarak transferler yaptık devre arası transferleri bir çok açıdan zordur ve bizde genelde kulübü ile problemsiz ilk yarı süreci iyi geçirmiş ve kimyamıza uygun futbolcuları tercih ettik. Mevcut kadromuz ile yeni gelen oyuncularımızı takıma adapte etmeye çalıştık. Bu süreçte oyuncularımızın istek ve gayretli çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Tüm bu dönemde kulüp Başkanımızın ve yönetimimizin büyük desteğini gördük. Onlara da vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Kafkasspor izlettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kaynak: BÜLTEN