Hakemler: Oğuz Gözetenler, Eren Öksüzler, Ahmet Kıvanç Kader
Kafkasspor: Emre Şeker, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Ömer Faruk Boz(Dk 62 Adnan Gülen) Muhammed Emir Özbilen(Dk 69 Hakan Çıtak) , Çağatay Polatdemir, Emre Karadağ, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan
Amasyaspor FK: Umut Keseci, Muhammed Enes Doğan, Deniz Erdoğan(Dk 69 Hasan Türkyılmaz) Oğuzhan Doğan(Dk 69 Yunus Emre Çakır) Erçin Ilgaz(Dk 21 Yunus Emre Aydemir) Berkay Arslan, Fatih Kıran(Dk 56 Alihan Kalkan) Aslan Gök, Buğra Çağlıyan, Hakan Olkan, Batuhan Er
Sarı kartlar: Fikret Sevilgen, Serdar Eylik (Kafkasspor) Muhammed Enes Doğan, Berkay Arslan (Amasyaspor)
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkas) Batuhan Er(Amasyaspor)
Maçtan önemli dakikalar
84'ncü dakikada gelişen Amasya atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu.
88'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu.
90'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan, defans oyuncusu tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1