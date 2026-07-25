Mil Diyanet-Sen Bursa İl Başkanı Muharrem Koç ile Mil Maarif-Sen Bursa İl Başkanı Mustafa Yıldırım imzasıyla yapılan açıklamada, olayın derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Kamu görevlilerinin, özellikle manevi hizmet sunan din görevlilerinin bu tür saldırılarla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, toplumda imam ve öğretmenlerin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, bu meslekleri yürüten kişilere daha fazla saygı ve ihtimam gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Mil-Sen, saldırıya uğradığı belirtilen üyesinin yanında olduğunu ve hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğini kamuoyuna duyurdu.

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Kaynak: BÜLTEN