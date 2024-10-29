Geçtiğimiz yıl 3. Lig de Play-off’ta oynadığı için Ziraat Türkiye Kupasına 3. Turdan katılma şansı yakalayan İnegöl ekibi Kafkasspor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile eşleşti.

Tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın çalıştığı ekip, maçın oynanacağı İnegöl’e geldi. Son çalışmasını İnegöl’de yapan ekip maç saatini beklemeye başladı.

HATAYSPOR MORALSİZ GELİYOR

2004-2025 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Atakaş Hatayspor, İnegöl’e moralsiz geldi. Son oynanan maçta evinde Kayserispor’a 1-0 yenilen ekip, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Ligde 9 karşılaşmaya çıkan ekip, bu maçlardan 3 beraberlik çıkarırken, 6 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Toplamda 3 puana sahip olan ekip, ligde 18. sırada yer alıyor.

Kadrosunda Beşiktaş’ın eski santraforu Vitcent Aboubakar, Sergio Strandberg ve Joelson Fernandes gibi etkili oyunculara sahip olan ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kafkasspor’u eleyerek moral kazanmaya çalışacak.

Ancak ligdeki kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kupa maçında as oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor. Pazar günü Eyüpspor’la oynanacak olan lig maçını düşünen Çalımbay’ın Kafkasspor karşısında fazla forma şansı vermediği oyuncuları sahaya sürmesi beklentiler arasında.

KAFKASSPOR TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYOR

Tarihinde ilk kez bir Süper Lig takımıyla resmi maça çıkma heyecanı yaşayan Kafkasspor’da kupa maçı hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta lig maçında lider Silivrispor karşısında alınan mağlubiyeti unutan ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sürpriz yapmaya çalışacak.

14 Şubat 2006 tarihinde Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’ı 1-0 yenerek tarihe geçen İnegölspor’un ardından, yıllar sonra benzer bir zafer kazanmak isteyen ekip hazırlıklarını tamamladı.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçında İnegöl Kafkasspor ve Atakaş Hatayspor arasında oynanacak olan karşılaşma 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak. Maç ASpor’dan canlı olarak yayınlanacak.