Kafkasspor Genel Koordinatörü Nafi Bilaloğlu yeni sezon akademi ligleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda 5 takımla akademi liglerine katılacaklarını belirten Nafi Bilaloğlu, “Geçen sezon akademi liglerine 4 takımla katılım göstermiştik. İlk yılımız olmasına rağmen oldukça başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 2024 – 2025 sezonunda U14 – U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorileri ile toplamda 5 grupla akademi liglerine katılacağız. Amacımız buradan yetişen sporcularla A takımı zorlayan, mücadelen kaçmayan, baskıya göğüs geren, sorumluluk alan oyunu aklederek oynayan sahada farkındalık yaratan karakterli bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

Kaynak: seher yaşa