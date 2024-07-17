Bursa'nın yol haritasını belirleyecek olan ‘2025-2029 Stratejik Plan' çalışmalarını Türkiye'ye örnek bir katılımcı anlayışla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Kentin geleceğinde benim de görüşüm yer alsın” diyen vatandaşlar için www.bursa.bel.tr/anket adresi üzerinden başlattığı anket çalışmasını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 17 ilçeyi ziyaret ederek başlattığı Bursa'nın 2025-2029 stratejik plan çalışmaları, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla sürdürülüyor. Sivil toplum kuruluşlarından akademik odalara kadar tüm paydaşların görüşlerini toplayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmalarında halkın da düşüncelerini önemsiyor.



Bursa'nın geleceği için sen de ankete katıl

2025-2029 Stratejik Planı'nı ortak akılla oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök, www.bursa.bel.tr/anket adresi üzerinden yapılan anket çalışmasıyla 5 yıllık dönemde odaklanılacak alanların belirleneceğini belirtti. Vatandaş görüşlerinin stratejik planın oluşturulmasında önemli faktör olduğunu dile getiren Özgök, “1 Nisan itibariyle Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlama çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız, tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde Başkanımız Mustafa Bozbey'in katılımcılık anlayışıyla devam ediyor. Bizim en önemli paydaşımız olan vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini ayrıca önemsiyoruz. Anket çalışmasıyla odaklanacağımız alanları ve önceliklerimizi Bursalılarla birlikte belirleyeceğiz. Anket çalışmasını bu yüzden önemsiyoruz. Vatandaşlarımız, www.bursa.bel.tr/anket adresine girerek görüşlerini bizimle paylaşabilir. 28 Haziran'da başlatılan vatandaş beklenti ve öneri anketi, 31 Temmuz'da sona erecek” dedi.

Kaynak: İHA