İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, Furkan Taşdemir(Dk 69 Samet Günhan) , Yıldıray Koçal(Dk 69 Umut Karakaş), Abdulkadir Akyıldız, Orkan Çınar(Dk 84 Fevzi Can Bozkuş) Sinan Akgöl(Dk 79 Batuhan Doğrukıran) , Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yavuz Selim Taşer, Semih Akyıldız(Dk 46 Ekrem Kayılıbal), Onur Kızıltaş
Ayvalıkgücü Belediyespor: Taner Tamince, Oğuz Aksoy, Polat Güren, Yunus Emre Aydemir, Tugay Yıldırım, Ömer Karahan, İlker Cihan, Deniz Cebeci, Serhat Hürriyet, Hamit Kurt, Davut Babur
Sarı Kartlar: Orkan Çınar, Sinan Akgöl, Abdulkadir Akyıldız (Kafkas) Taner Tamince(Ayvalık)
Goller: Orkan Çınar(Kafkas) Recep Pekgöz(Ayvalık)
Maçtan dakikalar
17'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında topla buluşan Orkan'ın ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu.
51'nci dakikada gelişen Ayvalıkgücü atağında ceza sahasında topla buluşan Recep'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
61'nci dakikada gelişen Ayvalıkgücü atağında Akın'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
Uzatma dakikalarında Kafkasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in şutunu kaleci çıkardı.