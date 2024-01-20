İzmit Belediyesi satın alma süreci tamamlanan 11 kamyonu daha araç filosuna kattı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeyi kiralama yükünden kurtaracak araçları filoya katmaya devam ediyor. 11 kamyon geçtiğimiz akşam İzmit Belediyesi’nin garajında yerini aldı. Satın alınan araçlar belirli aralıklarla teslim ediliyor. Filoya son olarak 11 kamyon katıldı. Kamyonların yanı sıra son dönemde satın alınma süreci tamamlanan ve teslim alınan araçlar ise şöyle;39 kombi tipi, 5 çift kabin transit, kısa şasi panelvan, uzun şasi panelvan, minibüs, paletli ekskavatör. Önümüzdeki süreçte de iş makineleri İzmit Belediyesi’ne teslim edilecek.