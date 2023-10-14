Geçtiğimiz hafta Kepez Belediyespor’a 2-0 yenilerek 7 puanda kalan Kafkas Kartalı iç saha maçlarında ki galibiyet serisini 3’e çıkarmak için bugün saat 15.30’da Edirnespor’u ağırlayacak.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen konuk ekip ise İnegöl’e ilk galibiyetini almak için geldi. Şu ana kadar oynadığı 4 maçta sadece 2 puan toplayabilen Edirnespor, ilginç istatiskleriyle göze çarpıyor.

Aldığı 2 puanla küme düşme hattında yer alan konuk ekip, oynadığı maçlarda sadece 4 gol yiyerek, ligde ki en sağlam defansa sahip takımlardan biri oldu. Grubun güçlü takımlarından Kepez Belediyespor karşılaşmasında 9 kişi kalmasına rağmen 1 puan çıkarmayı başaran ekip, gol yollarında ise etkisiz bir performans ortaya koydu. Edirnespor geride kalan haftalar sonunda rakip kalelere sadece 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde bugüne kadar 2 deplasman maçı oynayan Edirnespor bu 2 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Ligin ilk maçında Gümüşhane deplasmanında 1-1 berabere kalan konuk ekip, Kırıkkalegücü deplasmanında ise 2-1 mağlup oldu.

Kadrosunda 26 futbolcusu olan ekipte bugüne kadar 21 futbolcu oynama şansı yakalarken takımın yaş ortalaması ise 24,1 olarak hesaplandı. Son oynanan Kepez Belediyespor maçında 26.69 yaş ortalamasıyla çıkan ekipte kırmızı kart cezası alan Serhat Emirler ve Furkan Keleş Kafkasspor maçında sahada yer alamayacak.

Kafkasspor Yönetimi bu yılbaşından bu yana uygulanan kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz giriş uygulamasını bu maçta da sürdürecek.

Seher Yaşa