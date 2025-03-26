Çayeli İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki ekip de galibiyet için büyük çaba sarf etti ancak sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Maçın Kadroları ve Hakemler

Mücadeleyi Muhammet Ömür yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Ömer Okumuş ve Ali Kılıç üstlendi.

Çayelispor sahaya şu 11’le çıktı:

Erdi Yokuşlu, Kadir Enes Kıra, Batuhan Akyüz, Ferhat Canlı, Talha Canlı, Talha Özcan, Sinan Kalaycı, Emre Şimşek, Tolga Şahin, Mehmet Aytemiz, Muhammet Ali Yılmaz, Remzi Kolcuoğlu.

İnegöl Kafkasspor’un ilk 11’i ise şöyleydi:

Emre Şeker, Çağatay Polatdemir, Emre Karadağ, Doğukan Ateş, Emre Kara, Hakan Çıtak, Hasan Bekil, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Adnan Gülen, Yusuf Kaplan.

Mücadelenin Önemli Anları

İki takım da sahada etkili bir oyun sergilerken, zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar yaşandı. Karşılaşmanın 62. dakikasında İnegöl Kafkassporlu Adnan Gülen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Çayelispor, galibiyet golü için yüklense de aradığı fırsatı yakalayamadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Çayelispor ve İnegöl Kafkasspor haftayı birer puanla kapatarak ligdeki mücadelelerine devam etti.