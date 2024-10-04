İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Kafkasspor, 4 maçta 6 puan toplayarak grupta 6. sırada yer alan Fatsa Belediye karşısında 3 puan almaya çalışacak.

4 maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran ekibimiz, kendi kalesinde de 4 gol gördü. Gençlerden oluşan yeni kadrosuna rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanmayan, ancak gol atma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ekibimiz, kendi sahasında rakibini yenerek ligde üst sıralara çıkmaya çalışacak.

FATSA BELEDİYESPOR NASIL BİR EKİP?

Ligin ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor’a 4-1 yenilmesinin ardından, 2. hafta Beykoz İshaklıspor’u kendi sahasında 1-0, deplasmanda oynadığı 3. hafta karşılaşmasında ise Nevşehir Belediyespor’u 3-0 yenmeyi başaran ekip, son oynanan 4. hafta mücadelesinde ise kendi sahasında Adıyaman FK’ya 3-1 yenildi.

Geride kalan 4 hafta sonunda rakip fileleri 6 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Golcü bir takım hüviyetinde olan ekip, ligin en çok gol yiyen takımı olarak da göze çarpıyor.

Konuk ekipte bu yıl lige iyi bir başlangıç yapan 26 yaşında ki Hasan Çavdar attığı 4 golle, yine 28 yaşında ki Savaş Çakır’da attığı 2 golle yıldızlaşan isimler oldular.

Kadrosunda 26 futbolcusu bulunan Fatsa Belediye 25.1’lik yaş ortalamasına sahip. Buna karşılık kadrosunda 24 futbolcusu bulunan Kafkasspor’un yaş ortalaması ise 22.4.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3. Lig 2. Grup 5. Hafta müsabakasında İnegöl Kafkas Gençlik ve Fatsa Belediyespor arasında oynanacak olan müsabaka 5 Ekim Cumartesi günü İnegöl İlçe Stadyumunda saat 16.00’da başlayacak.