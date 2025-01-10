2. Yarıya iddialı bir giriş yapmak isteyen kulüp, son olarak Bursaspor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Kütahyaspor forması giyen 30 yaşında ki forvet Muhammet Emir Özbilen’i kadrosuna kattı.

Devre arasında Emir Özsoy, İskender Can ve Yusuf Turhan’la yollarını ayıran ekip, transfere hızlı bir giriş yaptı.

Karabük İdman Yurdu’ndan 34 yaşında ki sol kanat forvet oyuncusu Serdar Eylik, Mardin 1969’dan 30 yaşında ki stoper Fikret Sevilgen, Bursaspor’dan 21 yaşında orta saha oyuncusu Bilal Güney, Tepecikspor’dan 35 yaşında ki sol bek Emre Karadağ ve Fatsa Belediyespor’dan 35 yaşında ki sağbek Emre Kara’yı renklerine bağlayan ekip, son olarak ta forvet bölgesine takviye yaptı.

Ligin ilk yarısında Belediye Kütahyaspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Muhammet Emir Özbilen’i kadrosuna katan Kafkasspor, böylece 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Sedat Yavuz, 2. Başkan Deniz Erdem ve Futbol Şube Sorumlusu Olcay İleri’de hazır bulundu.

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Sedat Yavuz, “Teknik Direktörümüz Hasan Uğur Kardal’ın raporu doğrultusunda çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. 3 oyuncu ile yollarımızı ayırırken, yerine 6 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Aramıza son katılan isim Muhammet Emir Özbilen oldu. 3. Ligin en deneyimli ve başarılı forvetleri arasında yer alıyor. Bize ciddi bir güç katacağını düşünüyoruz. Atacağı ve attıracağı gollerle kulübümüzü hak ettiği noktaya getireceğine inanıyorum. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Muhammet Emir Özbilen ise, “Benim için yeni bir macera başlıyor. Kafkasspor’un başarısı için elimden gelen bütün katkıyı vermek istiyorum. Terimin son damlasına kadar takım arkadaşlarımla birlikte savaşmaya söz veriyorum. İnşallah bize inananları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

EMİR ÖZBİLEN KİMDİR?

18 Ekim 1994 Diyarbakır doğumlu olan Emir Özbilen futbola 2012-2013 sezonunda Kastamonuspor’da başladı. Daha sonra sırasıyla, Türk Metal 1963, Yeni Mahalle Belediye, Sincan Belediye, Ankara TKİ, Sincan Belediyespor, Karadeniz Ereğlispor formaları giyen başarılı forvet oyuncusu patlamasını ise 2 sezon formasını giydiği Tokat Pelevnespor’da yaptı. 57 maçta 27 gol atan Emir Özbilen, geçtiğimiz yılın başında Kütahya Belediyespor’a transfer oldu. Kütahya Belediyespor’un geniş kadrosunda rotasyonlu olarak forma giymesine karşın ilk 11’de başladığı 7 maçta 5 gol atan deneyimli futbolcu, takımının en golcü 2 isminden biri olmayı başardı.

Emir Özbilen, kariyerinde 122 maçta takım kadrosunda yer alırken, 80 maçta ilk 11’de forma giyme şansı yakaladı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 49 gol atmayı başardı. Gollerinin 34’ünü ayakla, 8’îni kafayla atan Emir Özbilen, 7 golü de penaltıyla kaydetti.