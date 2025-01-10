Yusuf Kavuk cinayetinde şüphelilerden Harun Ateş cinayeti itiraf edip, öldürüp gömdüğü yeri de gösterdi.

Harun ateş cinayeti itiraf ederek 6 aydır sakladığı cesedi çalılarla örttüğünü açıkladı. Harun ve Derya tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Harun Ateş, İnegöl'ün Osmaniye mahallesinde araçta tartışıp kavga sırasında yaralayıp öldürdüğü Yusuf Kavuk’un cesedi 1 gün boyunca aracında tuttuğunu, cansız bedenini ormana gömdüğünü itiraf etti.

Ayrıca cansız bedeni gömdüğü alanı çalı ve taşlarla gizlediğini ifade eden Harun, 3 kez de pikniğe diye gidip cenazenin yerini kontrol ettiğini belirtti.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

İnegöl Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Harun Ateş ve Derya Altun hakkında mahkeme kararını verdi. Ateş son İfadesinde, "Yusuf'u rüyamda görüyordum. Vicdan azabı çekince itiraf ettim. Pişmanım" dedi.

18 YIL

Harun Ateş'e adam öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verilirken, mahkeme iyi hal indirimi de uygulamadı. Derya Altun'a ise beraat kararı verildi.