3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kafkasspor, ligin 20. haftasında Kepez Spor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak. Pazar günü İnegöl ilçe stadında oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Maçla ilgili bilgiler haberimizin detayında…

Son oynadığı Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü maçını 3-0 kazanan Kafkasspor’da moraller yerinde. Ligde oynanan toplam 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Kafkas Kartalı, maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçta Kafkasspor 2-0 yenilmişti. Kafkasspor sahasında oynayacağı maçta rövanşı kazanmak istiyor.

Oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde 42 puanla lider konumunda yer alan Kepez Spor ise ligdeki 14’ncü galibiyeti için sahaya çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Pazar günü İnegöl İlçe Stadında oynanacak olan mücadele saat 14.00’de başlayacak.