Hakemler: Emre Can Tatlıyer, Denizcan Şahin, İsmail Çetin

İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker, Batuhan Doğrukıran, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz, Çağatay Polatdemir, İskender Can, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Kaplan, Yağız Haydar Doğan

Etimesgut Belediyespor: Bahri Can Tosun, Ahmet Tekin, Talha Özler, Harun Atalay, Ömer Bozan, Nuri Terliksiz, Turan Yılmaz, Osman Bayrak, Alişan Durmuş, Mehmet Sefa Etöz, İbrahim Koca

Sarı kartlar: Çağatay Polatdemir, Yusuf Kaplan (Kafkasspor) Ahmet Tekin(Etimesgut)

Kırmızı kart:

Goller: Batuhan Doğrukıran (Kafkasspor) İbrahim Koca(Etimesgut)

Maçtan önemli dakikalar

26'ncı dakikada Etimesgut penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

32'nci dakikada Kafkasspor korner kazandı. Ömer Faruk'un ortasına yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

Kaynak: YAVUZ YILMAZ