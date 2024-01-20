İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, Furkan Taşdemir, Yıldıray Koçal, Abdulkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yavuz Selim Taşer, Semih Akyıldız, Onur Kızıltaş
Ayvalıkgücü Belediyespor: Taner Tamince, Oğuz Aksoy, Polat Güren, Yunus Emre Aydemir, Tugay Yıldırım, Ömer Karahan, İlker Cihan, Deniz Cebeci, Serhat Hürriyet, Hamit Kurt, Davut Babur
Sarı Kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Orkan Çınar(Kafkas)
Maçtan dakikalar
17'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında topla buluşan Orkan'ın ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu.
Kaynak: ÖZNUR DEDE