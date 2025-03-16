Temsilcimiz Kafkasspor deplasmanda Muğlaspor' a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Muğla Atatürk.
Hakemler: Erdem Demirtaş,Feyzullah Çimen,Fatih Yüzbaşı.
Muğlaspor : İsmet Yumakoğulları, Mehmet Eksik, Eycan Kaya, Çağrı Bülbül, Tayfun Tatlı( dk66 Harun Atalay) , Muhammet Enes Gök( dk79 Furkan Demir), Jemal Kizilatesh, Nurettin Çakır( dk60 Tuğay Adamcıl) Mustafa Köroğlu( d66 Sırat Yeşilördek), Muhammet Arslantaş( dk79 Yasin Uzunoğlu).
Kafkasspor: Emre Şeker, Fikret Sevilgen, Çağatay Polatdemir, Emre Karadağ, Emre Kara ( dk88 Onur Toroman) , Hakan Çıtak( dk88 Doğukan Ateş), Bilal Güney, Batuhan Doğrukıran, Ömer Faruk Boz( dk72 Furkan Çalışır) , Muhammed Emir Özbilen(dk72 Serdar Eylik), Adnan Gülen (dk56 Yusuf Akdemir)
Sarı Kartlar: Nurettin Çakır dk22 (Muğlaspor), Bilal Güney dk30 ( Kafkas), Serhat Enes Çalışan dk60 ( Muğlaspor), dk87 Hakan Çıtak ( Kafkas)
Kırmızı Kart: Bilal Güney dk42 ( Kafkas)
Goller: Eycan Kaya dk10 ( Muğlaspor)