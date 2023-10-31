Antalya'nın Şirinyalı Mahallesi'nde, falezlerin 30 metrelik yükseklikten düşmüş bir genç kadının cesedi bulundu. Olay, saat 16.30 sularında Muratpaşa ilçesindeki 1540. sokak üzerindeki falezlerde gerçekleşti. Cesedi görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis, itfaiye ve deniz polisi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zorlu bir inişin ardından cesede ulaştı ve ilk incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğunu teşhis etti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra ceset deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından taşındı.

Ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na nakledildi ve oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.